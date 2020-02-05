2020/02/05 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 55.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 50.93 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة تشانغجيانغ اليومية يوم الثلاثاء أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنها بفعالية ”التصدي لفيروس كورونا“.

وعلى نحو منفصل، نقلت سكاي نيوز عن باحثين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن قولهم إنهم حققوا تقدما كبيرا في تطوير لقاح لفيروس كورونا، على الرغم من أن التقرير قال إن الآوان فات لذلك بالنسبة للتفشي الحالي.

وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية.

ويقدر محللون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.5 بالمئة هذا العام.

وفي اجتماع يوم الثلاثاء، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا علي الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس آذار إلى فبراير شباط.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير كانون الثاني بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل.



والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تقفز بفضل تقارير عن عقار فعال لعلاج مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تقفز بفضل تقارير عن عقار فعال لعلاج مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).