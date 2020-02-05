البنك المركزي ينفي تداول فئة المليون دولار كونها ورقة غير نقدية

2020/02/05 | 14:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نفى البنك المركزي العراقي، الاربعاء، تداول فئة "المليون" دولار كونها ورقة "غير نقدية"، داعيا المواطنين الى عدم التعامل بها.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ،ازداد في الآونة الأخيرة ترويج أوراق تذكارية من فئة مليون دولار أمريكي تُستعمل للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضح أنها "ورقة تذكارية غير متداولة في أسواق النقد العالمية صادرة عن جمعية المليونيرات الامريكية"، مبينا أن "هذه الورقة لا تعد نقدية لكونها غير صادرة عن البنك الفيدرالي الامريكي ولا تمثل أي سند مالي، وتُستعمل لأغراض الإهداء فقط، و أن أعلى فئة بالتداول للدولار الأمريكي هي فئة 100 دولار".

ودعا البنك المركزي العراقي المواطنين إلى "عدم التعامل بمثل هذه الورقة"، كما أهاب "بالجهات الأمنية والرقابية ملاحقة من تسول له نفسه تداول الفئة المذكورة وإبلاغ هذا البنك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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