الزراعة تعلن نجاحها بانتاج هجن الذرة الصفراء

2020/02/05 | 14:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن انتاج هجن لمحصول الذرة الصفراء والبيضاء في اربع مواقع مختلفة في ابوغريب والصويرة وتكريت وداقوق وذلك لأول مرة منذ عام 2003.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن “اهمية انتاج الهجن داخل العراق تأتي لدعم المنتج المحلي من خلال الاعتماد على الهجن المحلية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة بسبب ارتفاع اسعار الهجن المستوردة وملائمة الهجن المحلية للبيئة العراقية خلافا للمستورد الذي يكون ملائم لبيئة معينة والحد من نقل الامراض وبذور الادغال التي تدخل من الهجن المستوردة وجاء هذا الانجاز بالدعم المتواصل من قبل وزارة الزراعة للوصول الى الاهداف المرسومة للاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق من المنتجات المحلية”.

وأضاف البيان، أن “هذا الإنجاز يضاف الى النجاحات العديدة التي حققتها الوزارة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والارتفاع الكبير في المساحات المزروعة بالشلب وبذور الرتب العليا ، فضلا عن توفير المحاصيل المختلفة في الاسواق وقيام الوزارة بمنع (25) مادة نباتية وحيوانية دعما للفلاحين والمزارعين ولتوفير العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة ، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز متخصص بقطاع النخيل”.

وتابع، “كما خطوة اعتماد هجن الذرة الصفراء منسجمة مع توجهات الوزارة باعتماد نتائج البحوث الزراعية ونقلها الى الواقع الزراعي الميداني للنهوض بمستوى الانتاج الزراعي دعما لاقتصادنا الوطني”.





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