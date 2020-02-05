2020/02/05 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن انتاج هجن لمحصول الذرة الصفراء والبيضاء في اربع مواقع مختلفة في ابوغريب والصويرة وتكريت وداقوق وذلك لأول مرة منذ عام 2003.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى، أن “اهمية انتاج الهجن داخل العراق تأتي لدعم المنتج المحلي من خلال الاعتماد على الهجن المحلية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة بسبب ارتفاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تعلن نجاحها بانتاج هجن الذرة الصفراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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