2020/02/05 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، ابرز ما بحثه قائد القوات الأميركية المركزية في الشرق الأوسط الجنرال كنيث ماكينزي في بغداد امس، فيما اشار الى ان من بينها موضوع اخراج القوات الاجنبية والرد على هجمات الكاتيوشا ونصب منظومة حماية جوية.

وقال المصدر ان " قائد القوات الأميركية المركزية في الشرق الأوسط الجنرال كنيث ماكينزي أوصل امس رسائل عدة في بغداد الى الرئيس برهم صالح بشأن عدد من القضايا"، مبينا انه "اعتبر ان الحديث حول قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية أو الأجنبية من العراق يجب مناقشته مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن".

وأضاف أن "الأميركيين أبلغوا العراق ليلة أمس رسمياً بأنهم اتخذوا قراراً دفاعياً لحماية نحو 5 آلاف جندي أميركي متواجدين في عدة قواعد بالعراق بنصب منظومة حماية وردع جوي تعمل على مواجهة الصواريخ والاعتداءات الجوية".

كما أكد المصدر أن "الجنرال ماكينزي بحث أيضا موضوع سرب مقاتلات الإف 16 العراقي، والتي توقفت واشنطن عن توفير الدعم الفني لها منذ نحو أربعة أسابيع، وكذلك الذخيرة وقطع غيار أسلحة وعربات مدرعة ودبابات أميركية يستخدمها الجيش العراقي"، لافتاً إلى أن "الأميركيين يستخدمون هذه الورقة كضغط على الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، إذ إن الترسانة العسكرية العراقية غالبيتها أميركية المنشأ".





وطالب الأميركيون، وفقا للمصدر، الجانب العراقي "بالعمل على وقف إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي تستهدف السفارة الأميركية في بغداد"، مشيراً إلى أن "الأميركيين اعتبروا تكرار الهجمات يستلزم رداً أميركياً لحماية مقراتهم في العراق من تلك الصواريخ".

ووصل قائد القوات الأميركية المركزية في الشرق الأوسط الجنرال كنيث ماكينزي بشكل مفاجئ امس، إلى بغداد على رأس وفد عسكري رفيع، والتقى بعدد من المسؤولين العراقيين ابرزهم رئيس الجمهورية برهم صالح وورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبحسب بيانات منفصلة صدرت عن الزعماء الثلاثة فقد تم تداول العلاقات الثنائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التهديد بالرد على الكاتيوشا ونصب منظومة حماية جوية.. ابرز ما بحثه ماكينزي ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التهديد بالرد على الكاتيوشا ونصب منظومة حماية جوية.. ابرز ما بحثه ماكينزي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).