انستغرام تتفوق على يوتيوب في إيرادات 2019

2020/02/05 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تطبيق انستجرام تمكن من تحقيق 20 مليار دولار في 2019 لصالح فيس بوك ليتفوق على ما حقق يوتيوب لصالح جوجل.قال أحدث تقارير موقع Bloomberg، أن تطبيق انستجرام تمكن من تحقيق إيرادات وصلت 20 مليون دولار من القيمة الاجمالية لإيرادات فيس بوك خلال عام 2019، ليتفوق بذلك على يوتيوب التي تُعد المنصة […]

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