2020/02/05 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: غالب الشابندر ما بين افلاس سورية المالي وضعف الاقتصاد الايراني واحلام امريكا و روسيا في العراق..العراق وحده يدفع الثمن الجميع يخوضون على ارضه معارك بلا دموع وما ذرف الدموع الا العراقيون دفنوا شبابا بمقابر لا تُحصى وبكوا مستقبل يكاد لا يُرى ولا زالت قلوبهم تحترق بنيران الماضي والحاضر.ما بين افلاس سورية المالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بين افلاس سورية المالي وضعف الاقتصاد الايراني واحلام أمريكا.. غالب الشابندر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما بين افلاس سورية المالي وضعف الاقتصاد الايراني واحلام أمريكا.. غالب الشابندر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).