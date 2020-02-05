2020/02/05 | 14:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول حوار مع مطبوعة صحفية..رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لـ (الزمان): – (2-2) – أحمد عبد المجيد لا حصانة لقوات التحالف الدولي في القضاء العراقي ومحاولات بذلت لتكرار الصفة آلية القبول في المعهد القضائي أعيدت إلى شروط ما قبل 2003 { أنهينا القطيعة مع القضاء في كردستان وعلاقاتنا العربية في تحسن { كم […]

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