2020/02/05 | 14:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة التربية اسباب غلق مدرسة التآخي الابتدائية في قاطع الجهاد/ الفرات التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى , ان “مسالة اختيار موقع بديل لطلاب هذه المدرسة ونقلهم الى ثانوية زرقاء اليمامة جاء كأجراء احترازي حفاظاً على الوضع الصحي والتربوي لتلاميذنا الأعزاء بسبب قرب المدرسة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية توضح اسباب غلق مدرسة في الكرخ الثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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