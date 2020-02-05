التربية توضح اسباب غلق مدرسة بالكرخ الثانية

2020/02/05 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، توضيحا بشأن اسباب غلق مدرسة بالكرخ الثانية، فيما اكدت عدم تسجيلها أية اصابة بـ”كورونا”.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “اسباب غلق مدرسة التآخي الابتدائية في قاطع الجهاد/ الفرات التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية، هو لاختيار موقع بديل لطلاب هذه المدرسة ونقلهم الى […]

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