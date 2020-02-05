اسعد الناصري: كثير من العمائم توضع على رؤوس مليئة بالجهل والتخلف المُريع والمقزز

2020/02/05 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رجل الدين اسعد الناصري على الاحداث الأخيرة في التظاهرات بالعراق.

وقال الناصري ان الكثير من العمائم توضع على رؤوس مليئة بالجهل والتخلف المُريع والمقزز، لم يحدِّثوا من ثقافتهم ومنظومتهم الفكرية، وليس لهم القدرة على مسايرة النضج المجتمعي والتطور العلمي.



ولذا فهم يعتمدون على العواطف وتسطيح العقول ليسهل لهم التحكم بها من دون وعي أو منطق، الضياع والتخبط هو النتيجة.

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