هيئة النزاهة تضبط موظف في هيئة تقاعد الأنبار لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب

2020/02/05 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ضبط موظف في هيئة التقاعد الوطنية فرع الأنبار لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.

وذكرت الدائرة في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن من ضبط المتهم في قسم ضحايا الإرهاب بفرع هيئة التقاعد بالمحافظة، فضلاً عن ضبط إضبارة صرف تعويضات لأحد المصابين من ضحايا الإرهاب التي تمَّ التلاعب بها وتزويرها من قبل المتهم.

وأضافت، أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

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