تيار الحكمة يعلن عدم مشاركته في حكومة علاوي

2020/02/05 | 14:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني أيسر الجادري، عدم مشاركة تياره في الحكومة الانتقالية برئاسة محمد توفيق علاوي.وقال الجادري، إن “تيار الحكمة يعلن عدم مشاركة تياره بحكومة محمد […]

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