مقتدى الصدر يدعو إلى دعم “الثورة” في العراق بأعداد حاشدة

2020/02/05 | 14:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى دعم “الثورة” بأعداد حاشدة.وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “تحية إجلال وإكبار وإكرام لمتظاهري تشرين ولكل محبي الإصلاح ممن تعاونوا […]

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