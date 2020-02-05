اغلاق مدرسة في بغداد والسبب (كورونا)

2020/02/05 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن اسباب غلق مدرسة بالكرخ الثانية لقربها من مستشفى الفرات الواقعة المخصصة لفحص الإصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اسباب غلق مدرسة التآخي الابتدائية في قاطع الجهاد/ الفرات التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية، هو لاختيار موقع بديل لطلاب هذه المدرسة ونقلهم الى ثانوية زرقاء اليمامة جاء كأجراء احترازي حفاظاً على الوضع الصحي والتربوي لتلاميذنا بسبب قرب المدرسة من مستشفى الفرات الواقعة على طريق المطار الدولي والمخصصة لفحص الوافدين والتأكد من خلوهم بالإصابة بالفايروسات".

ونفت الوزارة "تسجيل أو الاشتباه بإصابة أية حالة بفايروس كورونا بين طلبة المدارس في كافة المحافظات العراقية"، محذرة من "ترويج الشائعات منعاً لإثارة الذعر بين الطلبة وأفراد المجتمع كافة".

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