القبض على مطلوبين بقضايا سرقة في ذي قار

2020/02/05 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تنفيذها ممارسة امنية اسفرت عن القبض على مطلوبين بقضايا سرقة.

وذكر اعلام المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مديرية شرطة قضاء قلعة سكر نفذت ممارسة امنية في قضاء الفجر، تضمنت اجراء جولات تفتيشية و تسير دوريات وتكثيف الجهد الاستخباري و التفتيش الدقيق للأشخاص ومتابعة المخالفين و المطلوبين للقضاء".

واضاف، ان "العملية اسفرت عن القبض على متهمين مطلوبين بقضايا سرقة"، مبيناً انه "استنادا للمواد القانونية (446، و460) من قانون العقوبات العراقي اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة".

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