التربية: لم نسجل أي إصابة بفايروس كورونا بين طلبة المدارس

2020/02/05 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أسباب غلق مدرسة التآخي الابتدائية في قاطع الجهاد/ الفرات التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية، فيما اشارت الى عدم تسجيل أية حالة بفايروس كورونا بين طلبة المدارس.

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