تشغيل أول كاميرا حرارية لفحص كورونا في المطار النجف.. صور

2020/02/05 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف ، عن دخول الكاميرا الحرارية الخاصة بفحص فايروس "كورونا" إلى حيز الخدمة الفعلية في مطار النجف الدولي.

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