2020/02/05 | 14:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن احباط تهريب (29) عجلة في العراق، مبينة ان هذه العجلات دون الموديل.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى انها “احبطت مخططا لتهريب عجلات عدد (29 عجلة) نوع كراون دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط”.واضافت ان “عملية الضبط تمت بناء على قرار قاضي تحقيق ام قصر”، مشيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط تهريب 29 عجلة في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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