بوتين يعرب عن دعمه للسيادة العراقية

2020/02/05 | 14:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن دعمه للسيادة العراقية، مؤكدا على لغة الحوار في حل جميع المشاكل....

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