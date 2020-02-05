وزير عراقي: اكتشفت 363 مشروعا متوقفا وافتتحت مشروعا تأخر 12 عاما

2020/02/05 | 14:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، الأربعاء، إنه اكتشف وجود 363 مشروعاً متلكئاً متوقفاً بعد تسلمه منصبه الوزاري، فيما أشار الى أن الم...

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