2020/02/05 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الأربعاء، عن عودة الدوام في مدارس المحافظة كافة إلى جانب الكليات والجامعات، مؤكدة أن الوضع بات مستقرا بعد تكليف رئيس وزراء جديد.وقال معاون محافظ البصرة معين الحسن في تصريح متلفز، إن “هناك هدوء واستقرار شهدته محافظة البصرة منذ تكليف رئيس وزراء جديد للعراق، بدل المستقيل عادل عبد المهدي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تؤكد انتظام الدوام في جميع المدارس والجامعات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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