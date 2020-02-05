2020/02/05 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..نصب جهاز الكشف الحراري في مطار بغداد الدولي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



نصب جهاز الكشف الحراري في مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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