2020/02/05 | 14:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف ، عن دخول الكاميرا الحرارية الخاصة بفحص فايروس “كورونا” إلى حيز الخدمة الفعلية في مطار النجف الدولي.وقال مدير عام دائرة الصحة الدكتور رضوان الكندي لوكالة الأنباء العراقية (واع)واطلعت عليه وكالة صدى , إن “المركز الصحي في مطار النجف الدولي قام بتشغيل الكاميرا الحرارية التي تستخدم لفحص درجة حرارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشغيل أول كاميرا حرارية لفحص كورونا في المطار النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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