الصدر يحدد “المستهدفين” من قبل القبعات الزرق: هذا مايميزهم عن “ثوار تشرين” و “ثوار الاصلاح”

2020/02/05 | 14:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استعرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدة صفات وافعال لاشخاص قال انهم “ليسوا منا نحن الوطنيين” داعيا إلى التعاون مع القبعات الزرق لكشفهم وطردهم.ودعا الصدر في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إلى عدم التفرقة بين مكونات الشعب، مؤكدا انه لافرق بين “ثوار تشرين السلميين” و”ثوار الاصلاح”، مستثنيا من ذلك عدد من الاشخاص […]

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