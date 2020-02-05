انستغرام: 20 مليار دولار إيراداتنا لعام 2019

2020/02/05 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تطبيق انستجرام تمكن من تحقيق 20 مليار دولار في 2019 لصالح فيس بوك ليتفوق على ما حقق يوتيوب لصالح جوجل.قال أحدث تقارير موقع Bloomberg، أن تطبيق انستجرام تمكن من تحقيق إيرادات وصلت 20 مليون دولار من القيمة الاجمالية لإيرادات فيس بوك خلال عام 2019، ليتفوق بذلك على يوتيوب التي تُعد […]

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