بالوثيقة .. مفوضية الانتخابات تعلن إلغاء تعليق عقود موظفي المفوضية

2020/02/05 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات، إلغاء تعليق عقود موظفي المفوضية وذلك استعداداً للانتخابات النيابية المبكرة.

وبحسب وثيقة للمفوضية انه استنادا الى الصلاحيات المخولة لها واشارة الى الفقرة ثالثاً من قرار مجلس المفوضين وموافقة وزارة المالية بموجب كتاب دائرة المحاسبة بخصوص الموافقة على تمويل التخصيصات المالية لعقود موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين تم تعليق عقودهم بموجب قرار مجلس المفوضين المذكور آنفاً، تقرر إلغاء تعليق عقود موظفي مفوضية الانتخابات والتنسيق مع وزارة المالية بشأن إمكانية تدوير المبالغ على حساب الامانات لسنة الفين وتسعة عشر.

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