2020/02/05 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي أن الاجواء مناسبة امام رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لتشكيل حكومة مهنية من شخصيات كفؤة ونزيهة ومستقلة.

وقال المسعودي ان اغلب القوى السياسية اعطت الضوء الاخضر له لاختيار شخصيات كفؤة ونزيهة ومستقلة لإدارة ملف الحكومة المقبلة مشيرا الى ان هناك تحديات كبيرة ورئيس الحكومة المكلف على اطلاع بها.

واكد المسعودي ان علاوي سيدخل خلال الايام المقبلة في دائرة اختيار كابينته الوزارية والاعداد لبرنامجه الحكومي, مبينا ان هناك فرق بين المحاصصة والتمثيل العادل لأطياف الشعب العراقي، وبالتالي عدم الانصياع لتسمية شخوص من الاحزاب لان حينها ستكون خاضعة لهيمنة الاحزاب وليس رئيس الحكومة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: الأجواء مناسبة أمام علاوي لتشكيل حكومة مهنية من شخصيات كفؤة ونزيهة ومستقلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: الأجواء مناسبة أمام علاوي لتشكيل حكومة مهنية من شخصيات كفؤة ونزيهة ومستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).