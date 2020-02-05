الفايز: إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد بحال استكمال الإجراءات الفنية والقانونية

2020/02/05 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو مجلس النواب عامر الفايز، امكانية اجراء انتخابات مبكرة في مدة اقصاها عام واحد بحال استكمال الاجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية واستكمال مفوضية الانتخابات لهيكليتها.

وقال الفايز إن هناك حاجة لإكمال قانون الانتخابات من خلال تحديد الدوائر الانتخابية التي تم وضعها في القانون المصوت عليه، مبينا ان هناك العديد من الامور التي هي بحاجة الى حسابات وتفصيل بغية المضي بإجراء الانتخابات بالشكل الامثل، لافتا الى ان الامر يتعلق بمفوضية الانتخابات التي لم تكتمل حتى اللحظة هيكليتها وهي بحاجة لاستكمال الدوائر الانتخابية كي تتحرك حينها المفوضية لتوفير المستلزمات اللوجستية والمطبوعات لغرض اجراء الانتخابات.

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