وفاة ’’أبو مقتدى’’ القيادي بالتيار الصدري بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في ميسان يوم أمس

2020/02/05 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (05 شباط، 2020) بوفاة القيادي بالتيار الصدري، أبو مقتدى الازيرجاوي، بعد تع...





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