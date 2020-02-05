الصدر يدعو لكشف ’’المخربين’’ ويوجه القبعات الزرقاء بمعاونة القوات الأمنية

2020/02/05 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء (05 شباط 2020)، إلى كشف المخربين وأدعياء الوطنية، في...





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