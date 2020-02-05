نائب كردي يقدم مقترحاً لضمان مشاركة جميع المكونات بحكومة علاوي دون اللجوء للمحاصصة

2020/02/05 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قدم النائب عن كتلة التغيير، كاوه محمد، الأربعاء (5 شباط 2020) مقترحاً لضمان مشاركة جميع المكونات بحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي دون اللجوء للمحاصصة.

وقال محمد، في بيان، إنه "بعد تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة، نرى من الضروري ان يختار محمد توفيق علاوي وزراء كابينته من شخصيات مستقلة نزيهة بعيدة عن تأثيرات الكتل السياسية واملاءاتهم الحزبية لمصالحهم الضيقة، بما فيها الكتل الكردستانية".





وأضاف: "الآن الأجواء السياسية والشعبية مؤاتية ومهيأة ليكون علاوي مطلق اليدين ليختار اعضاء كابينته بحرية ومن منطلق المصلحة العليا للشعب، وذلك بسبب المظاهرات ومطالبات المتظاهرين الحقة بإبعاد الاحزاب الفاشلة والفاسدة التي تحكمت بمقدرات الشعب منذ عام 2003 وحتى الآن وأوصلوا العراق الى يومنا هذا".

وشدد على "مراعاة التوازن وليس المحاصصة الحزبية في الكابينة الجديدة"، مبينا: "أي ان تكون الكابينة الوزارية انعكاس للتنوع القومي للمجتمع العراقي ومكوناته".

واستدرك: "لكن من الضروري ألا يتم ذلك عن طريق الرجوع الى الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة لاختيار الوزراء لأنهم بالتأكيد يرشحون شخصيات فاشلة همهم الأساسي تحقيق المصالح الضيقة للأحزاب التي رشحتهم وليست المصلحة العليا للشعب، وسيكون لهذا تأثير سلبي لأداء الحكومة المقبلة وبعد ذلك فشل الدكتور محمد توفيق علاوي لتحقيق برنامجه الحكومي ومتطلبات المرحلة الحالية لعراق ما بعد تشرين 2019 والذي لا نتمناه".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

وفي غضون ذلك، توقع رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الاحد (02 شباط 2020)، موعد تشكيل حكومة، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مبينا أن الحسم سيكون قبل انتهاء المهلة المحددة والبالغة شهراً.

بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء (05 شباط 2020)، إلى كشف المخربين وأدعياء الوطنية، فيما وجه أصحاب ’’القبعات الزرقاء’’ بمعاونة القوات الأمنية على ذلك.

وقال الصدر في تغريدة على منصة "تو

بغداد اليوم - متابعة

أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء (05 شباط 2020)، دعمه للسيادة العراقية، مؤكداً على ضرورة استخدام لغة الحوار في حل جميع المشاكل والأزمات.

وقال بوتين خلال استلام اوراق اعتماد السفراء الأجانب لدى روسيا، "ندعم

بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس كتلة "تحالف القوى"، رعد الدهلكي، الأربعاء (5 شباط 2020)، تمسك تحالفه للمطالبة بالتمثيل السياسي السني في حكومة محمد توفيق علاوي، معتبراً التكنوقراط "كذبة كبيرة"، على حد قوله.

وقال الدهلكي في ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب كردي يقدم مقترحاً لضمان مشاركة جميع المكونات بحكومة علاوي دون اللجوء للمحاصصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب كردي يقدم مقترحاً لضمان مشاركة جميع المكونات بحكومة علاوي دون اللجوء للمحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).