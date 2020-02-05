بالصورة : القبعات الحمراء في مواجهة القبعات الزرقاء .. من المنتصر في النهاية ؟!!!

2020/02/05 | 14:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بعد تبني أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ارتداء القبعات الزرقاء، قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء "القبعات الحمراء"، ردا عليهم.

وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحابالقبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية فيالعراق، الأمر الذي أثار الشارع العراق...

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