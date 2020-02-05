عشق الثورة لتأمين حياة شقيقته وأمه.. هذا ما كتبه عبد الملك قبل مقتله بـ”كرات حديد” في ساحة الوثبة

2020/02/05 | 14:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة الشاب عبد الملك احسان فليح، ذو السابعة عشرة ربيعًا من مواليد 2003، الذي قتل في ساحة الوثبة بالذخيرة الحية للقوات الأمنية خلال مشاركته في احتجاجات بغداد يوم أمس الثلاثاء.ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصص من أحلام عبد الملك، عندما كان ينشرها على موقع انستغرام قبل […]

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