2020/02/05 | 14:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم الكتاب من الايزيديين في محاولات مستمرة لتعريف الايزيدية بالعالم، كيف كانت حياتهم من قبل وكيف صارت اليوم؟ اصدر العديد من الكتاب الايزيديين كتبا تضم مواضيعاً تخص المكون الايزيدي وما جرى له على يد تنظيم داعش الارهابي.بادر الكثير من الكتاب غير الايزيديين أيضاً بالكتابة عن ماساة الايزيديين وابادتهم وتم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب ”الظل على الجبل“، استمرار لمحاولات الكتاب الايزيديين لتوضيح الإبادة الايزيدية للعالم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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