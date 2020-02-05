2020/02/05 | 14:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اغلاقها لاحدى المدارس .. التربية تنفي تسجيل أو الاشتباه بإصابة أي حالة بكورونا بين الطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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