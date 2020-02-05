2020/02/05 | 14:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: لا تمييز بين ثوار تشرين (السلميين) وبين ثوار الاصلاح الا من له أجندات خارجية او مندس يريد الفتنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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