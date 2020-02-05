وزير الاعمار يفتتح مشروعاً في كربلاء تأخر 12 عاماً

2020/02/05 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، الأربعاء، إنه اكتشف وجود 363 مشروعاً متلكئاً متوقفاً بعد تسلمه منصبه الوزاري، فيما أشار الى أن المشروع الذي يفتتحه الآن، وهو مشروع معالجة مياه المجاري في مدينة كربلاء المقدسة، كان قد تأخر 12 عاماً بعد إحالته في العام 2008 وقال ريكاني خلال افتتاح مشروع […]

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