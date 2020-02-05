ترمب: سليماني هو الجزار الذي وظفته إيران لقتل الأبرياء

2020/02/05 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن قاسم سليماني هو الجزار الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء في العالم.

وأكد ترمب في خطاب له أمام الكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة تمكنت من اكبر الإرهابيين بضمنهم أبو بكر البغدادي متعهدا بمواصلة الدفاع عن الامن القومي الأميركي.

وأضاف الرئيس الأميركي أن امتناع القادة الإيرانيين عن التفاوض مع إدارته، وطلب المساعدة لرفع العقوبات الاقتصادية قد يرجع لكبريائهم أو حماقتهم الزائدين عن حدهما، مشيرا الى أن ادارته تعمل على إنهاء حروب واشنطن في الشرق الأوسط للحفاظ على حياة الأميركيين.

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