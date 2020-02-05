2020/02/05 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الصحة النيابية في مجلس النواب العراقي وصول العراقيين الثمانية والخمسين الذين تم إجلائهم من الصين إلى بغداد.

واكد عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي هبوط الرعايا العراقيين مع عوائلهم من الصين بسلام في مطار بغداد الدولي قادمين من طهران وحاليا يتم فحصهم طبياً في المطار.

وكان الموسوي قد أعلن في وقت سابق عن وصول الرعايا العراقيين إلى طهران مؤكدا انه سيتم نقلهم إلى العراق مبينا انه سيكون باستقبالهم فريق طبي عراقي مرسل من وزارة الصحة العراقية لفحصهم والتأكد من سلامتهم.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول العراقيين الذين تم إجلائهم من الصين الى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول العراقيين الذين تم إجلائهم من الصين الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).