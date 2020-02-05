وفاة قيادي صدري متأثرا باصابة خطرة جنوبي العراق

2020/02/05 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوفاة قيادي في التيار الصدري متأثرا باصابته بعد تعرضه امس محاولة اغتيال في محافظة ميسان.وقال المصدر لشفق نيوز ابو مقتدى الأزيرجاوي تعرض امس الى محاولة اغتيال قرب داره في منطقة ابو رمانة بمحافظة ميسان.وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن اصابة الأزيرجاوي بجروح خطيرة، لم تمهله طويلا ليتوفى ظهر اليوم".

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