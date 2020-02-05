2020/02/05 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة أوبر تحارب «فيروس كورونا» بايقاف 240 حساب كابتن المستقلة / علقت شركة أوبر 240 حسابًا مؤقتًا في المكسيك بعد أن سافر عدد من العملاء مع سائقين يشتبه في أنهما كانا على اتصال مع أحد المصابين بفيروس كورونا.وكان سائق أوبر اخذ أحد الركاب الذي لم يتم تشخيصه بإصابته بفيروس كورونا في ذلك الوقت، في […]

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