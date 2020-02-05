تشكيل لجنة تحقيقية بانفجار العبوات الصوتية المتكررة في ناحية شمال شرق ديالى

2020/02/05 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي من محافظة ديالى، الأربعاء (05 شباط 2020)، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة في تكرار انفجا...





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