"بيلوسي " تغرد على تويتر حول موقف ترامب الاخير وتمزيقها لــ خطابه ..

2020/02/05 | 15:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، صورة عبر "تويتر" تظهر الرئيس الأمريكي يتجاهل مصافحتها قبل خطاب الاتحاد، مؤكدة أن الحزب الديمقراطي سيستمر "بمد يده".

وكتبت بيلوسي أن "الديمقراطيين لن يتوقفوا عن مد يد الصداقة من أجل إتمام المهمة للشعب الأمريكي"، وأضافت: "سنعمل لإيجاد أر...

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