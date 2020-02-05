بعد التوصل لعقار فعال لعلاج فيروس كورونا أسعار النفط ترتفع

2020/02/05 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 55.72 دولار للبرميل بحلول الساعة […]

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