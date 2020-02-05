علاوي يُضحي بالمالكي لامتصاص غضب الاحتجاجات.. وحزب الله “يغضب”

2020/02/05 | 15:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يعمل رئيس الوزراء العراقي المكلف #محمد_توفيق_علاوي على إشراك بعض النشطاء البارزين في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات ضمن الكابينة الجديدة، وتكليف آخرين بمهام رئيسية في بعض الوزارات […]

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