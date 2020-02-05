محافظ كربلاء يعلن توفير 40 ألف قطعة أرض سكنية

2020/02/05 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأربعاء، موافقة وزير الإعمار والإسكان في حكومة تصريف الأعمال بنكين ريكاني على التحديث الجديد لتوسعة التصميم الأساس لمدينة كربلاء.وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي جمعه اليوم بوزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، إن “التوسعة الجديدة للتصميم الأساس ستوفّر لأهالي محافظتنا (40 ألف) قطعة سكنية، وسيتم توزيعها بشكل عادل لكافة شرائح المجتمع […]

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