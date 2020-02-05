2020/02/05 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} احتضنت قاعة المؤتمرات في اتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، المؤتمر الفني للجنة المسابقات من اجل تحديد آلية الدوري، حيث تم تحديدها من مرحلة واحده والتي تنطلق يوم ١٦ مِن الشهر الحالي باستثناء فريق الشرطة الذي سيكون بحالة انتظار في الجولة الاولى، حيث حضر المؤتمر ١٥ ناديا سيشاركون في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وحددت المسابقات يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة مسابقات إتحاد الكرة تعقد اجتماعا لتحديد آلية الدوري وموعد سحب القرعة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة مسابقات إتحاد الكرة تعقد اجتماعا لتحديد آلية الدوري وموعد سحب القرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).