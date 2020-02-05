الحكمة: لم نقرر بعد المشاركة من عدمها في حكومة علاوي

2020/02/05 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الاربعاء، عدم اتخاذه اي قرار بشأن مشاركته في الحكومة الانتقالية من عدمها، نافياً ما يتردد بشأن عبد الحسين عبطان بهذا الخصوص.

وقال عضو المؤتمر العام للتيار أيسر الجادري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "ننفي الأخبار التي تم تداولها عن عدم مشاركة تيار الحكمة الوطني بحكومة محمد توفيق علاوي في الوقت الحالي".

واضاف "من المبكر اتخاذ اَي قرار بشأن هذه الحكومة"، مؤكداً في الوقت ذاته ان الحكمة "يراقب مسارات التشكيل وهي داعمة للإجماع الوطني المتحقق".

من جهة أخرى بين الجادري أن "تيار الحكمة لا يتبنى او ينفي في الوقت ذاته ترشيح اي شخصية لأي حقيبة وزارية في حكومة محمد توفيق علاوي، وإن ما تم تداوله بشأن اسم عبد الحسين عبطان عارٍ عن الصحة".

هذا وقد نقلت الإعلامية سحر عباس جميل، عن الجادري، قوله إن "تيار الحكمة يعلن عدم مشاركة تياره بحكومة محمد توفيق علاوي الانتقالية".

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