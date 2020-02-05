الصدر: لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين وهلموا لنكشف المخربين وأدعياء الوطنية

2020/02/05 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، انه لا تمييز بين متظاهري تشرين السلميين وبين ثوار الاصلاح، الا من له اجندات خارجية او مندس يريد الفتنة، داعياً الى الكشف عن مخربي ثور تشرين.

وقال الصدر في تغريدة له على صفحته في "تويتر"، اطلعت عليها "الغد برس"، انه "لزاما ومن اجل العراق لانفرق بين طوائف العراق ومكوناته اسلامي علماني شيوعي مسلم مسحي صابئي شبكي ايزيدي عربي كردي فيلي تركماني كلنا للعراق".واضاف، "فلا تفرقوا بين احد منهم, لا بفعل ولا بكلفة على الاطلاق، فكلنا من العراق والى العراق، فسلام على طوائف العراق وسلام على ثورة العراق، ولا تمييز بين تشرين السلميين وبين ثوار الاصلاح، الا من له اجندات خارجية او مندس يريد الفتنة، او يحمل السلاح او من يريد تعطيل التقدم العلمي، من خلال غلق الصروح الدراسية، او من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين".وتابع: "فهلموا معا لنكشف المخربين وادعاء الوطنية، وذلك من خلال مساعدة ومعونة قواتنا الامنية البطلة، وما على الاعزة الغيورين، من اصحاب القبعات الزرق، الا تمهيد الطريق لذلك، بكل ود وسلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي قبل".

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